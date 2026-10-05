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Djokovic se encargó de dar otro concierto

El gesto de Novak Djokovic / AP

Por Redacción

Novak Djokovic volvió a mostrar su mejor versión este domingo en el ATP 500 de Beijing. El serbio derrotó por 4-6, 6-4 y 6-4 al alemán Alexander Zverev y avanzó a las semifinales del torneo, donde se estará cruzando con el ruso Daniil Medvedev. Dicho cruce comenzará a las 8 (hora argentina).

El encuentro duró dos horas y 35 minutos en la cancha central Diamond. Con su triunfo, Djokovic consiguió 32 victoria consecutiva en Beijing y superó el mejor arranque de un jugador en un mismo torneo durante la Era Abierta, una marca que compartía con el español Rafael Nadal, quien había conseguido 31 triunfos consecutivos en Roland Garros.

El serbio, de 39 años, enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev, sexto preclasificado, que más temprano derrotó al argentino Francisco Cerúndolo. Djokovic, además, prolongó su invicto ante Zverev, ganador de Roland Garros y el US Open durante esta temporada.

Los 19 aces de Zverev no fueron suficientes. Djokovic ganó el 82% de los puntos con su primer servicio y consiguió un quiebre en el último juego de cada uno de los sets que ganó. El alemán había definido al serbio como “uno de los desafíos más difíciles” sobre pista dura. En Beijing, Djokovic volvió a demostrar por qué.

Después de haber conseguido tres victorias en China, Djokovic sumó 200 puntos para su ranking mundial con lo que ostenta una cantidad de 3180 unidades en el vivo y escaló una posición, ocupando el puesto 11.

Además, favorecido por las eliminaciones de Taylor Fritz y Rafael Jódar en Tokio, Djokovic está ante la gran chance de volver rápidamente al Top 10; aunque para eso necesita sumar un poco más de puntos.

De esta manera, el único resultado que puede devolver al serbio a ese lote es una victoria más en el ATP 500 de Beijing. Si le gana a Daniil Medvedev en las semifinales, sumará los puntos necesarios y llegará a los 3310, desplazando a Arthur Fils, hoy en el puesto 10,

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