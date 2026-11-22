La categoría 2011 de Nueva Alianza obtuvo el bicampeonato en la Liga Amateur, ya que conquistó el Apertura 2025 y el Apertura 2026. El plantel:
Arriba: B. Soberbia, T. Acevedo, B. Benelis, I. Mártires, B. Belloc (C) y G. Raffatella. En el medio: J. Córdoba, J. Castellani, B. Ferrer (C), L. Monserrat, S. Domínguez, B. Gauna, F. Elverdin, S. Bracchi y A. Barrios. Abajo: B. Bustamante, Ag. Villarreal, J. Obregón y B. Di Maggio. Profes: M. Caminos y G. Mazzeo, C. Yanonne, F. Butti, G. Vivanco. Ausentes: F. Russo, A. Medina, J. Laferrara, J. Barrio, F. Ondarcuhu y M. Sánchez. PF. A. Fabre.
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