Doble objetivo cumplido y otra meta en camino

Primeros objetivos del segundo semestre cumplidos. Gimnasia se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto en el Imperio y tuvo motivos para festejar por partida doble: avanzó a los Octavos de final del Torneo Clausura y se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027. Ahora, el próximo desafío será terminar la fase regular entre los cuatro primeros de la Zona B para contar con la ventaja de la localía en buena parte de los playoffs.

En este contexto, por tercer certamen consecutivo, el Lobo consiguió su clasificación a la instancia eliminatoria del campeonato local, la segunda vez bajo la conducción técnica de Ariel Pereyra. Además, volvió a asegurarse una participación internacional después de cuatro años. La última vez que el Mens Sana había competido a nivel continental fue en la Copa Sudamericana de la temporada 2023.

En aquella edición, con Sebastián Romero como entrenador, Gimnasia compartió el grupo con Goiás de Brasil, Universitario de Perú e Independiente Santa Fe de Colombia. Sin embargo, no logró avanzar a la siguiente instancia, en una temporada atravesada por dificultades deportivas y económicas que condicionaron su rendimiento.

De esta manera, el conjunto albiazul ya tiene garantizada su presencia en una competencia continental para 2027. Incluso, todavía mantiene posibilidades de disputar la Copa Libertadores, aunque el camino es más complejo. Por el momento, no depende de sí mismo a través de la Tabla Anual, por lo que la alternativa más directa sería consagrarse campeón del Torneo Clausura.

Mientras tanto, Gimnasia no quiere conformarse con lo conseguido y buscará cerrar de la mejor manera la fase regular. En la última fecha recibirá a Belgrano con la intención de sumar tres puntos que le permitan pelear por el primer puesto de la Zona B y mejorar su ubicación de cara a los cruces eliminatorios.

Así, después de cumplir dos objetivos importantes, el Lobo encara el cierre del campeonato con nuevas metas y la ilusión de seguir dando pasos firmes.

Contra Belgrano, el jueves

El partido correspondiente a la última fecha de la fase regular del Clausura entre Gimnasia y Belgrano se disputaría el próximo jueves en el estadio del Bosque.

Desde la dirigencia albiazul hubo un pedido a la Liga Profesional para que el partido se dispute en la franja horaria desde las 19 hasta las 21, con un horario preferencial que es el de las 20.

La disputa de la decimosexta fecha se modificó por la visita del Papá León XIV, ya que Aprevide no prestará servicios durante los días de la visita del Sumo Pontifice a nuestro país

La última fecha del Clausura contra Belgrano iría el jueves en el Bosque