Doblete de Messi para otro triunfo del Inter Miami

Aporte goleador de Lionel Messi para la goleada 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United. Las Garzas ya están clasificadas a los playoffs, pero siguen descontándole puntos al líder Nashville en la Conferencia Este. El argentino convirtió marcó un doblete.

El primer tiempo tuvo más fricción que fútbol y pocas emociones frente a los arcos. Durante los primeros minutos, el conjunto visitante intentó tomar la iniciativa y encontró algunas aproximaciones con Breel Embolo, aunque sin precisión en la definición. Con el correr del reloj, Atlanta mantuvo la presión y volvió a inquietar con remates de Tomás Jacob y Miguel Ángel Almirón, pero la defensa del equipo de Lionel Messi respondió para evitar mayores complicaciones.

Del otro lado, Inter Miami tuvo dificultades para generar juego asociado y acercarse con peligro. Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul no lograron gravitar en ataque, en un desarrollo marcado por las infracciones, los despejes y las interrupciones.

Sin embargo, cuando el primer acto se escurría, una combinación sudamericana puso arriba a la visita. Messi la jugó para Luis Suárez, quien asistió al argentino Germán Berterame para ir al descanso con las Garzas arriba por 1-0.

El segundo tiempo inició con Leo Messi incontrolable, que en un puñado de minutos triplicó la ventaja en el marcador. En el primer gol comenzó la jugada en tres cuartos de campo rival, trasladó la pelota casi hasta el área, y luego de un toque con Berterame recibió para rematar cruzado y poner el 2-0. Mientras que en el segundo, recibió el balón de cara al arquero, gambeteó ante un defensor y no falló en el disparo.

No obstante, en el final de la noche, Picault desde los doce pasos descontó para decretar el triunfo 3-1 del Inter ante Atlanta. Por su parte, Leo Messi sigue en carrera camino a los 1000 goles. Tan solo quedó a 64 de llegar a la cifra histórica.

triunfo del atlético mineiro del barba domínguez

Atlético Mineiro derrotó 1-0 a Coritiba por el Brasileirao con gol de Igor Gomes y se metió en puestos de Pre-Copa Libertadores.