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LA IDEA ES QUE PUEDA ESTAR EN LA REVANCHA CONTRA VASCO DA GAMA

Dolor de cabeza para el Vasco: se confirmó el desgarro de Velasco

velasco, otra baja en boca / x

Por Redacción

Boca sufrió una nueva pérdida importante en su plantel profesional al confirmarse la lesión del extremo Alan Velasco, de cada vez mayor importancia en el planteo del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

El jugador padece un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, que lo sacaría de las canchas por alrededor de tres semanas.

Su baja se suma a la del mediocampista Tomás Belmonte, ocurrida en la semana pasada al sufrir la rotura de los meniscos en una de sus rodillas, además de los problemas que mantendrán incapacitados durante lo que queda del año al arquero Agustín Marchesín, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Adam Bareiro.

Boca sigue perdiendo jugadores importantes de cara a la etapa crucial de la temporada, con la reciente lesión de Alan Velasco.

El mediocampista externo que se ganó un lugar como titular en el equipo de Arruabarrena, con cuatro tantos desde el inicio del segundo ciclo del entrenador, sufrió un desgarro muscular en el aductor izquierdo durante el último entrenamiento.

Se estima que sea baja durante tres semanas, con un período que puede acortarse o extenderse según como se desarrolle su recuperación, en una etapa decisiva para la temporada del “Xeneize”: se perderá ambos partidos de la serie de Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama de Brasil, además de no poder jugar ante Instituto y Talleres por el torneo local.

Con un regreso estimado en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura y ante Independiente, o quizás más tarde aún, Velasco es la segunda pérdida que sufre Boca en los últimos días, al haberse confirmado la lesión de Tomás Belmonte el jueves pasado, quien no volverá a jugar en lo que queda del año.

Además, Rodolfo Arruabarrena tampoco podrá contar con Agustín Marchesín, con una rotura de ligamentos, Tomás Aranda, fracturado en el peroné, y Adam Bareiro, que aún no logra recuperarse de una hernia de disco

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