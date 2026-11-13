Murió Jorge Bartoli, reconocido médico cirujano de La Plata e histórico referente de Los Tilos

El Club de Rugby Los Tilos despidió con pesar a Jorge Bartoli, socio vitalicio y una persona muy querida por la comunidad de la institución, donde dejó su huella como jugador, entrenador y colaborador.

Bartoli también desarrolló una destacada trayectoria en el ámbito de la medicina. Se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y se especializó en Cirugía General, con formación en Cirugía de Cabeza y Cuello.

Se desempeñó como profesional en el Hospital Italiano de La Plata y ocupó importantes cargos en distintas entidades médicas: fue presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, de la Sociedad de Cirugía de La Plata y de la Sociedad de Cancerología de La Plata. Además, fue miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía.

Su compromiso con Los Tilos también trascendió las canchas. Como médico, acompañó a los planteles en dos giras internacionales: la de Menores de 19 años por Europa, en 1993, y la del Plantel Superior por Oceanía, en 2001.

Su pasión por el club fue una constante a lo largo de su vida y también se la transmitió a sus hijas, Luciana y Paula. Desde la institución expresaron sus condolencias y acompañaron a sus familiares y seres queridos.

"Su pasión por Los Tilos fue una constante a lo largo de su vida", destacaron en el mensaje de despedida.