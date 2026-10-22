Dolor en Los Tilos por la muerte de Martín San Sebastián

El club de rugby Los Tilos expresó hoy, a través de un comunicado oficial, su pesar por la muerte de un ex colaborador de la institución de Barrio Obrero, Martín San Sebastián, conocido también con el apodo de "Sanse".

"El club despide con profundo pesar a 'Sanse', papá de Isi, Emilia y Polo, y acompaña a su familia y seres queridos en este difícil momento", escribió la entidad deportiva de La Plata.

"Martín fue un colaborador de nuestro club, dejando su huella en distintas divisiones infantiles", lo recordó.

"Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus hijos, familiares y amigos, acompañándolos con cariño ante esta irreparable pérdida", concluye el sentido texto.

La triste noticia generó consternación en la comunidad deportiva. En ese marco, quienes participan en las distintas actividades de Los Tilos y quien lo conocieron a "Sanse", acompañaron la publicación manifestando un hondo pesar.