La niña de siete años, que batallaba contra una enfermedad oncológica, había cumplido recientemente su anhelo de conocer al plantel profesional e ingresar al campo de juego del Estadio José María Minella. Tras sufrir una descompensación posterior al último partido, su familia y allegados confirmaron su partida física este lunes por la noche. El club del puerto y la comunidad marplatense la despidieron con profundas muestras de afecto en las redes sociales.

La difícil realidad de Keyla Valentina Juárez Labrador había cobrado notoriedad pública en Mar del Plata a partir de una movilización solidaria iniciada por su entorno más cercano. Con el propósito de afrontar los gastos médicos más urgentes y conseguir dadores de sangre, la comunidad local se organizó rápidamente para brindar asistencia económica y difusión al caso.

En medio de este panorama, la suma de voluntades y la intervención de la organización OportuniDar hicieron posible que la pequeña cumpliera el gran sueño de su vida: conocer en persona a los jugadores de Aldosivi, el club de sus amores.

El emotivo encuentro tuvo lugar a fines de agosto en el predio deportivo de la institución, que por aquel entonces se encontraba bajo la conducción técnica de Israel Damonte. Durante esa jornada especial, Keyla pudo recorrer sectores emblemáticos del club como el gimnasio y el museo, tomarse fotografías con los integrantes del plantel y llevarse de regalo una camiseta personalizada con su nombre y firmada por todos los futbolistas.

Un ingreso histórico en el Estadio Minella

El vínculo afectivo entre la nena y la familia del Tiburón sumó su página más emotiva el último sábado en el Estadio José María Minella. Invitada por la institución, Keyla salió a la cancha de la mano de los futbolistas profesionales en la antesala del encuentro frente a Banfield.

La presencia de la pequeña en el césped despertó una enorme ovación de los hinchas y marcó un momento imborrable para los presentes. El valor de su compañía coincidió, además, con un desahogo futbolístico para Aldosivi: en el marco del debut de Sanguinetti como director técnico, el equipo se impuso por 3 a 1 en el marcador, cortando de ese modo una racha adversa de 23 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El dolor de la comunidad aldosivista

Lamentablemente, la alegría de aquella tarde dio paso a la preocupación pocas horas después, cuando el cuadro de salud de la niña se complicó severamente y requirió su internación de urgencia en una unidad de terapia intensiva. El desenlace fatal se produjo durante las últimas horas del lunes.

La noticia de su partida golpeó con fuerza a los allegados y a los miles de vecinos que se habían sumado a las cadenas de oración. "Ahora sí descansa en paz. Gracias a todos quienes nos acompañaron", manifestaron desde la organización OportuniDar al comunicar la triste pérdida.

Por su parte, el Club Atlético Aldosivi reflejó el luto de la institución mediante una sentida publicación en sus canales oficiales de comunicación: "Descansá en paz, querida Keyla. Te vamos a recordar siempre con esa hermosa sonrisa. Enviamos nuestras condolencias en este difícil momento a toda su familia".