Domingo de regreso al trabajo para el plantel tripero

Luego del empate ante Atlético Tucumán, el plantel albiazul regresará esta mañana a los entrenamientos con vistas al partido del próximo jueves a las 18.00 ante Huracán en el Palacio Ducó.

El partido debió adelantarse ya que el estadio del Globo será escenario de los shows de la banda británica Iron Maiden y debe armarse la estructura para los recitales del 20 y 21 de este mes.

Por eso, será una semana muy corta para el Lobo y con varias cuestiones a definir por el entrenador. Por un lado, perdió a Bautista Barros Schelotto, quien venía sentido desde Mendoza y sufrió una subluxación en un hombro, por lo que será reemplazado por Alexis Steimbach. En el sector opuesto de la defensa, Pedro Silva Torrejón será evaluado para su eventual regreso a la titularidad en reemplazo de Matías Melluso.

Además, el DT deberá decidir si mantiene el dibujo táctico con dos delanteros y Nacho Fernández más atrás o si vuelve al 4-2-3-1 de partidos anteriores con Auzmendi como único referente ofensivo. Y los cuestionamientos a Nelson Insfrán son cada vez mayores, por lo que no habría que descartar la chance para que el colombiano Harlen Castillo sea el nuevo dueño del arco tripero.

El Lobo hará fútbol y pelota parada entre martes y miércoles, pero es casi seguro que tendrá más de una modificación para un partido con muchas obligaciones para el equipo del Pata luego de cuatro igualdades consecutivas.