La derrota golpeó fuerte a Atlético Mineiro. Después del 2-0 ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en Barranquilla, Eduardo Domínguez se presentó en conferencia de prensa y dejó un diagnóstico marcado por la autocrítica. El entrenador no buscó excusas ni apuntó contra nombres propios: reconoció que el equipo no compitió como había imaginado y pidió asumir el resultado para mirar hacia adelante.

“Todo el mundo en su medida es culpable. Se puede analizar qué medida tiene cada uno, pero yo no voy a culparlos”, sostuvo. En esa línea, evitó repartir responsabilidades por la caída y remarcó que no era momento de señalar a un futbolista en particular. “No voy a entrar a buscar quién es más culpable o quién tiene la culpa total. No competimos como habíamos pensado”, agregó, con la frustración todavía presente por una final que se les escapó.

Domínguez también se hizo cargo del malestar que atraviesa a los hinchas del Galo, que llegaron a la definición con la ilusión de levantar el trofeo y terminaron con las manos vacías. “Pedimos disculpas a nuestros hinchas, pero tenemos que tener valentía para afrontar esto”, expresó. El mensaje fue directo: asumir el golpe, sin esconderse, y encontrar la manera de recomponerse en un tramo decisivo del año.

En su análisis del partido, el técnico apuntó especialmente a la tensión con la que su equipo afrontó la final. Consideró que Boca pudo jugar con mayor soltura, mientras que Mineiro se vio condicionado por los nervios y no logró desplegar la propuesta que había preparado. “Entramos con una tensión mucho más grande que el rival. El rival jugó mucho más natural que nosotros”, explicó.

El entrenador profundizó esa lectura y señaló que los errores iniciales terminaron afectando al resto del equipo. “Da la sensación desde afuera de que nuestro equipo entró muy nervioso y ellos naturales... Esos errores contagian y entramos en desesperación”, reconoció. La diferencia de serenidad, según Domínguez, se hizo evidente durante el desarrollo y condicionó la respuesta de Atlético Mineiro ante el escenario de una final. “Fue notoria la naturalidad con la que jugó Boca Juniors y que nosotros estábamos muy nerviosos y muy tensionados”, insistió.

Más allá del dolor por la derrota, el entrenador intentó poner el foco en lo que viene. Atlético Mineiro deberá cerrar la temporada y buscar en el Brasileirão la clasificación a la próxima Copa Libertadores, un objetivo que ahora adquiere mayor relevancia. Domínguez sabe que el resultado dejó bronca y que el hincha tiene motivos para expresarla, pero pidió sostener la unión en un momento delicado.

“Sé que el hincha va a estar enojado e irritado conmigo, con la directiva o con cualquiera, y tiene su derecho, pero hoy necesitamos estar juntos”, concluyó. La final dejó una herida abierta, pero el mensaje del técnico fue de asumir el golpe y afrontar el desafío inmediato con valentía, sin buscar culpables y con la necesidad de reconstruir la confianza del grupo.

primera derrota del Barba en un mano a mano contra boca

Eduardo Domínguez sufrió su primera derrota como entrenador ante Boca en un partido mata mata.

Siendo entrenador de Estudiantes, el Barba enfrentó al Xeneize en las semifinales de la Copa Argentina 2023, donde se impuso por 3-2. Mientras que en la Copa de La Liga 2024 también dejó en el camino a los de la Ribera por penales 3-1, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

“Sé que el hincha está molesto e irritado conmigo y la CD, pero debemos estar todos juntos”