En la previa del encuentro ante Boca, el entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, reconoció que el Xeneize contará con el respaldo de buena parte de los hinchas colombianos, aunque dejó en claro que el club brasileño apunta a conseguir el título.

“Colombia es de Boca. Lo sabemos. La historia que hizo mi suegro hizo esto. Los neutrales van a estar con Boca y lo sabemos, pero vamos a hacer nuestro trabajo”, expresó el entrenador, en referencia a la identificación del público local con Boca a partir del exitoso paso de su suegro, Carlos Bianchi.

El entrenador también se refirió a sus declaraciones sobre la presión que tiene Boca, que no consigue un título internacional desde hace 18 años. “Dije lo de la presión de Boca porque a nosotros nos hablan de las finales perdidas. Es la tercera final consecutiva de Mineiro. Hay que valorar el esfuerzo del club y de los jugadores. Si rebotó no me interesa. Vivo en Brasil. No escuchaba lo que decían en Argentina, imaginate en Brasil. Estamos a un partido”, explicó el DT del Galo.

Domínguez debe evaluar a algunos futbolistas que arrastran problemas físicos pero llevó tranquilidad a sus hinchas al señalas que “tener al grupo completo sería ideal, pero vamos a esperar hasta último momento para decidir quiénes están al 100% para disputar un partido de estas características”, explicó.

El Barba consideró que su equipo llega en buenas condiciones a la final: “Tenemos jugadores con mucha experiencia, que tienen una batalla más por delante. Tenemos la chance de escribir nuestro nombre en el club. Estamos seguros de nuestro grupo. Creo en nuestros jugadores”.

Domínguez elogió al mediocampo de Boca pero remarcó que la calidad de su equipo “también es interesante” a la vez que reconoció la jerarquía de Leandro Paredes. “No es noticia que Paredes es el mejor del rival. Mientras menos pelotas toque va a ser mejor para nosotros. Vamos a evaluar escenarios. Las marcas individuales son tediosas. Si pongo a Bernard o a Fred a hacerlo van a perder credibilidad. La calidad de Paredes es única en el continente”, afirmó el DT del equipo brasileño.