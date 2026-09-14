Dos caras muy diferentes de un Gimnasia que parece ir hacia un gran fin de año

La más que interesante cosecha de puntos le susurra al oído que avanza por el camino correcto. Con un andar muy seductor en el primer tiempo y un bajón tan pronunciado como inexplicable en el complemento, el Lobo de Ariel Pereyra se aferra a una campaña que le está dejando un balance altamente positivo.

La tardecita del domingo se fue dejando dos cuestiones vigorosas: Gimnasia, cuando se decide a jugar pensando en el arco de enfrente, muestra cada vez más y mejores atributos. La otra conclusión encierra una crítica y tiene silueta de pregunta: ¿por qué se metió tan atrás permitiendo que el rival creciera de un modo sorprendente?

El elogio a la primera versión y el lamento de sus hinchas por lo observado en el tramo final se combinan en la identidad de un equipo que, aun con defectos, se encamina hacia un final de temporada realmente dulce.

El técnico no está en discusión, el equipo tiene más y mejores combinaciones colectivas y la cosecha de puntos lo invita a sentirse orgulloso de lo que está realizando.

EL LOBO, MUY BIEN Y ARGENTINOS, UNA SOMBRA DE LO QUE SUPO SER

El primer tiempo dejó en claro dos diagnósticos relacionados entre sí que terminaron justificando el resultado. Gimnasia jugó suelto, confiado, preciso y buscando en forma permanente el arco rival. Argentinos, en cambio, hoy tiene un mediocampo débil en tenencia (extraña a Pipa Lescano y también a Fattori) que lo mostró como una formación de casi nula seducción en su faceta ofensiva.

Ordenado atrás (sigue creciendo el uruguayo Enzo Martínez) y muy criterioso en los pases de sus mediocampistas, no causó sorpresa que llegara al gol gracias a otra definición certera de Auzmendi. el delantero que supo “quedarse solo” en el ataque cuando se lesionó Marcelo Torres, hoy es una pieza clave e integra la nómina de los titulares indiscutidos.

El Lobo mereció irse al descanso disfrutando una diferencia mayor en lo numérico.

El declive llegó de modo lento y por eso al principio se hizo imperceptible. Sintiéndose tentado por la comodidad del resultado a favor, el Lobo (con la anuencia de su entrenador) eligió quedarse en su campo, achicar espacios hacia atrás, no salir a presionar y encoger drásticamente los méritos que había acumulado un rato antes.

Agustín Auzmendi luce cada vez más afianzado y ya está considerado como titular indiscutido

ECHARLE LA CULPA AL JUEZ NO LE RESTA RESPONSABILIDAD AL PATA

Pereyra dejó muy clara su queja hacia el árbitro Sebastián Martínez Beligoy por las cuestiones “chiquitas”, pero esa visión personal no atenúa su responsabilidad sobre el comportamiento que mostró el equipo en el tramo que disparó hacia algunas miradas críticas.

Así como en el primer tiempo estableció notorias diferencias a su favor, en el segundo tiempo decidió ubicarse mucho más cerca de Nelson Insfrán que de Bryan Cortés. Ese cambio notorio fue insalubre ciento por ciento.

El presente competitivo de Gimnasia es realmente satisfactorio. Ha mejorado en todas las líneas, se afianzó Enzo Martínez, creció Ignacio Miramón, se mantiene la lúcida actualidad de Nacho Fernández y está cada vez más peligroso Agustín Auzmendi... Allí están los puntos altos de una formación que restañó su autoestima luego del impacto feo del clásico y que hoy se siente cerca de asegurar su clasificación a un Copa continental.