Dos ex Gimnasia que ahora visten la camiseta de la Lepra mendocina

Independiente Rivadavia, de gran temporada de la mano de Alfdredo Berti, cuenta actualmente en su plantel con dos ex Gimnasia.

Se trata de Ezequiel Bonifacio y Luciano Gómez, futbolistas que supieron vestir la camiseta albiazul, pero ninguno dejó un gran recuerdo entre los hinchas.

Ezequiel Bonifacio es un producto surgido de las divisiones inferiores de Gimnasia. Su estreno en Primera División se produjo a mediados de 2014, y compitió por el puesto de marcador lateral derecdho con Facundo Oreja.

Durante su estaría en Gimnasia, Bonifacio supo tener actuaciones destacadas. Con la camiseta mens sana disputó un total de 89 partidos donde convirtió cuatro tantos, dio tres asistencias y sufrió una expulsión.

El lateral nacido en la ciudad de Mar del Plata, se fue del club en condición de libre a mediados del 2019 tras haber sido colgado por no llegar a un acuerdo para su continuidad. Después de su salida del club, se incorporó a Unión, aunque también pasó por Huracán, el fútbol de Polonia, Banfield hasta recalar en Independiente Rivadavia, equipo donde obtuvo la Copa Argentina 2025.

En lo que respecta a Luciano Gómez, tuvo un fugaz paso por Gimnasia. Llegó como refuerzo a mediados de 2023 junto con Matías Abaldo, Rodrigo Saravia y Yonathan Cabral. Jugó siete encuentros, sólo uno como titular durante la Liga Profesional 2023. Estuvo un año en el Lobo y en gran parte de su estadía no fue parte de la nómina de convocados.