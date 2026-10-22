Dos goles y una asistencia de Nico Paz en el éxito del Como

Nico Paz la rompió toda en la victoria contundente de Como sobre Manchester United en condición de local, por la tercera fecha de la liguilla de la Champions League.

El futbolista de la Selección fue titular, al igual que Máximo Perrone, y fue la figura del encuentro con dos goles y una asistencia.

Como se aprovechó del pésimo momento de Manchester United, que no tuvo a Lisandro Martínez por lesión. Ramón y Douvikas completaron la victoria del equipo italiano, que sobre el cierre sufrió el descuento de Zirkzee.

Así, Paz marcó su cuarto gol en los 10 partidos que disputó en lo que va de la campaña, mientras juega la primera Champions de la historia de un Como que se ubica quinto en la fase regular, en zona de clasificación a octavos de final.

Nicolás Paz sigue demostrando su talento con tan solo 22 años y, siendo uno de los elegidos a heredar la camiseta número “10” de Lionel Messi en la Selección, se despachó con un doblete ante el Manchester United en el máximo certamen del continente europeo.

Con la tarea cumplida, el entrenador español Cesc Fábregas decidió reemplazar al argentino, al igual que a su compatriota Máximo Perrone, quienes se retiraron del campo de juego bajo una lluvia de aplausos y ovaciones.

REAL MADRID NO DEJÓ DUDAS

Por otra parte, Real Madrid derrotó 4-1 al Leipzig, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, para mantener su pleno de victorias en el torneo continental y reforzar su confianza antes del clásico liguero contra el FC Barcelona.

Bernardo Silva (44’), Arda Güler (52’), Kylian Mbappé (83’) y Yan Diomande (87’) firmaron los goles del conjunto blanco, que encontró en la segunda mitad la contundencia que le había faltado durante buena parte del encuentro. Por el Leipzig, descontó Gomis (85’).

En otros partidos jugador ayer, Bayern Münich empató 2-2 con el Arsenal, en un partidazo; mientras que el Inter, sin la presencia del bahiense Lautaro Martínez, lesionado, le ganó 1-0 al Shakhtar Donetsk. Además, Betis 1, Feyenoord 0; Aston Villa 3, Viking 1; Brujas 3, Lens 0; Lille 2, Galatasaray 4 y Sporting 2, LASK Linz 3.