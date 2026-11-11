Dos jugadores detenidos en la previa de la final de 1968

Se viene Estudiantes-Palmeiras y todo el continente estará detrás de un partido con mucha historia y un antecedente que fue un hecho de los más importantes para el deporte de la Ciudad en esa oportunidad. O el más relevante. A partir de hoy, varias anécdotas, historias y curiosidades que se vivieron en la previa de una serie que tuvo tres episodios y lo que ocurrió después, incluso varios años más adelante.

Para la final el Pincha llegó con dos jugadores que habían sido expulsados y detenidos en el partido semifinal. Sí, la semana previa a jugar el partido de ida contra Palmeiras el plantel de Osvaldo Zubeldía tuvo que esperar que liberen al Negro Aguirre Suárez y Néstor Togneri, que de los vestuarios del Monumental se fueron al penal de Devoto. Del lado de la Academia los que terminaron presos también fueron Alfio Basile y Nelson Chabay

Aquella noche de otoño, el Monumental albergaba el tercer partido desempate de las semifinales de la Copa Libertadores entre el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía y el Racing de Juan José Pizzuti. En el segundo partido el interventor de la AFA Valentín Suárez amenazó con retirar a los dos equipos.

En el tercer partido, el árbitro Ángel Coerezza, sobrepasado por la intensidad de las acciones, no dudó en mostrar la tarjeta roja a cuatro futbolistas tras reiteradas agresiones mutuas. El partido culminó en un empate 1-1 que, por diferencia de gol, catapultó al conjunto albirrojo a la gran final. Pero otro hecho histórico no ocurrió en el césped, sino en las entrañas del estadio.

Al ingresar a los vestuarios, los futbolistas expulsados no se encontraron únicamente con las camillas y las duchas, sino con un fuerte operativo de la Policía Federal. Por disposición directa de la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía, se aplicó de manera estricta el Edicto de Reuniones Deportivas.

Bajo la premisa del régimen de “moralizar” los espectáculos públicos y dar un escarmiento ejemplar ante la opinión pública, los jugadores fueron trasladados de inmediato. El destino final: el penal de Villa Devoto.

Aquellos hombres que minutos antes se habían librado a un feroz contienda en Núñez, de repente se encontraron compartiendo una celda común.

Lejos del resentimiento o la hostilidad, las crónicas de la época y los relatos posteriores detallaron que las cuatro jornadas de reclusión se vivieron en un clima de absoluta tranquilidad y compañerismo. Las discusiones del partido quedaron sepultadas entre rondas de mate, charlas de vestuario y encarnizadas partidas de truco que hicieron más llevadero el encierzo.

Aguirre Suárez y Togneri fueron liberados el 29 de abril de 1968, antes de la primera final

Tras recuperar la libertad una vez cumplidos los cuatro días de arresto, el plantel de Estudiantes canalizó el episodio como una inyección anímica fundamental. Pocas semanas después, el Pincha vencería al Palmeiras en La Plata 2-1 y encaminaría una serie que culminó en el estadio Centenario de Montevideo.

A Aguirre Suárez le dieron dos fechas y por eso sólo pudo jugar el partido desempate en Uruguay. A Togneri, en cambio, lo sancionaron una jornada y pudo ser parte del equipo que jugó en el Pacaembú la revancha. Carlos Pachamé, expulsado en Avellaneda (primera semi), le habían dado dos fechas de suspensión y pudo jugar la serie completa ante Palmeiras.