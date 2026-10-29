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ANTE DEPORTIVO NORTE

Dura derrota del Lobo, en la Liga Argentina de Básquet

X (@GimnasiaBasquet)

Por Redacción

Una dura derrota sufrió Gimnasia en su visita a Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe) al perder 73 a 44, en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Sin lugar a dudas la diferencia llama la atención y sobre todo la escasez de puntos anotados por Gimnasia (Primera Cuarto: 15-15. Segundo Cuarto: 18-8. Tercer cuarto: 19-8. Cuarto cuarto: 21-13).

Los Tigres de Armstrong consiguieron su tercera victoria consecutiva en lo que del torneo de ascenso. El principal goleador del juego fue el alero del conjunto local, el español Hans Feder Ponce con 17 puntos.

Por su parte. Lucio Castellani fue el máximo artillero de Gimnasia con 11 canastas. De este modo, el conjunto mens sana, dirigido étnicamente por Fernando Calvi, tratará de recuperarse cuando reciba a River Plate, en el Poli, el próximo miércoles.

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