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Perdió 6-1 con SETIA

Dura derrota para Fomento en el Regional Amateur

Por Redacción

La expectativa de Centro de Fomento Los Hornos ante los 16avos de final Regional Amateur tuvo un duro golpe de realidad, ya que SETIA lo goleó 6 a 1 en el juego de ida en Ezeiza . La revancha se jugará el domingo próximo en nuestra ciudad.

Fomento nunca encontró el partido y se sucedieron los goles del conjunto local hasta llegar al descanso con el marcador 4-1. Franco Basile fue el autor del descuento para el equipo de Los Hornos.

El segundo tiempo fue una tortura que solo el pitazo final de Nicolás Garraza finalizó. El 6-1 final dejó un panorama negro para la revancha en nuestra ciudad del próximo domingo. Juan Pablo Barzi (2), Franco Ponce, Lucas Basso, Franco Bustamante y el ingresado Aguilera marcaron los tantos del equipo ganador.

SETIA jugó en la fase anterior en el grupo de San Lorenzo de Villa Castells, el otro equipo de la Liga Amateur Platense que está clasificado y espera rival.

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