Dura sanción a Colapinto, que podría largar último en Malasia

Franco Colapinto (Alpine) tuvo un muy complicado inicio en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 al finalizar decimonoveno y vigésimo segundo, respectivamente, en las primeras prácticas libres.

El ganador de la primera sesión fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó en la siguiente.

En la primera práctica libre Colapinto registró un tiempo de 1:40,531, para quedar en decimonoveno lugar a poco más de tres segundos y del líder, que fue Verstappen. El neerlandés y cuatro veces campeón del mundo giró en 1:37,520, para sacarle 383 milésimas a su escolta, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Ya en la segunda práctica libre, Colapinto priorizó mejorar el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que poco y nada le servirá la clasificación en este Gran Premio porque cuenta con una penalización de 15 posiciones en la grilla de largada para la carrera del domingo.

Una de las sanciones es de cinco lugares y corresponde al accidente que produjo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde generó un triple abandono tras impactar con el británico Lando Norris (McLaren) y con Gasly.

La otra penalización es de 10 posiciones y la recibió ayer por haber cambiado su motor de combustión interna. Así, Colapinto terminó en la última posición con un muy flojo registro de 1:43,391.