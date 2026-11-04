Duro golpe al fútbol de la Liga Amateur: murió un nene que jugaba en Las Malvinas

La Liga Amateur Platense (LAP) de fútbol dio a conocer en las últimas horas una triste noticia: la muerte de Teo Molina, jugador de la categoría 2015 del club Las Malvinas. Sin dudas que se trató de un duro golpe para todo el ámbito del deporte local ya que rápidamente los clubes se hicieron eco con sentidos mensajes de dolor.

"PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE TEO MOLINA", tituló en su publicación la liga platense, y agregó: "La Liga Amateur Platense de Fútbol expresa su pesar por el fallecimiento de Teo Molina, quien fue parte de nuestras competiciones jugando en Las Malvinas y San Martin de Los Hornos. Acompañamos a su familia, amigos, a los clubes Las Malvinas y San Martin de Los Hornos y demás allegados en este difícil momento".

Las Malvinas, club en el que se encontraba jugando Molina, hizo una publicación en la que expresó: "Nos unimos en el dolor de sus seres queridos", mientras que desde el club San Martín (LH) escribieron: "Acompañamos con profundo dolor a Maxi Molina y a toda su familia ante la pérdida de Theo Molina, quien también fue parte de nuestra institución. Les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y mucha fuerza en este difícil momento. La familia celeste los abraza de corazón".

La muerte del nene Teo Molina pegó duro en el fútbol amateur platense

También el Club Nueva Alianza lamentó "profundamente el fallecimiento de Teo Molina , jugador 2015 del Club Malvinas, y envía sus condolencias familiares, compañeros y profes". Es por ese motivo que suspendió la fecha programada para hoy de su torneo nocturno que juegan los planteles justamente de la categoría a la que pertenecía Teo.