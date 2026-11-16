Duro revés para Tapia de parte de los técnicos

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) definió la continuidad de su conducción institucional. Con un respaldo del 78% de los sufragios emitidos en las distintas seccionales del país, Salvador “Tano” Pasini renovó su mandato como secretario general del sindicato, superando por una diferencia de 56 puntos porcentuales a la nómina opositora de la Agrupación 21 de Mayo, liderada por Daniel “Indio” Bazán Vera, quien obtuvo el 22%.

Junto al Tano Pasini estuvieron, entre otros el platense Carlos Figueroa (hijo del histórico Carlos Figueroa, que lideró a la Asociación), Luis Alberto Islas, Jorge Mario Olguín y Enrique Borelli, entre otros. Además contó con el apoyo de Beto Márcico, Jorge Benítez, Enrique Hrabina, Miguel Brindisi y el Gallego González.

El resultado de los comicios adquirió una relevancia política que trascendió el ámbito estrictamente gremial debido al alineamiento de los distintos sectores. La lista retadora contaba con el apoyo explícito de las principales autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellas su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes habían impulsado una propuesta de renovación dentro del sindicato de entrenadores.

El camino hacia las urnas estuvo signado por el distanciamiento entre Pasini -al frente de la entidad desde 2022- y la dirigencia de la calle Viamonte. Aunque en el pasado ambos sectores mantuvieron un vínculo cercano, las diferencias en la gestión derivaron en el armado de una lista alternativa integrada por excolaboradores de la actual comisión directiva y presentada formalmente meses atrás en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

Durante las semanas previas a la votación, el clima electoral se tensó a raíz de una denuncia penal presentada contra la conducción oficialista por presuntas irregularidades en la homologación de licencias habilitantes para directores técnicos. Desde el espacio de Pasini rechazaron de plano las acusaciones, atribuyéndolas a maniobras propias del proceso electoral y buscando “embarrar” la cancha.

En tiempos en donde el mundo del fútbol está dividido por la gestión de Claudio Tapia, incluso se escucharon insultos en el partido de la Selección el pasado viernes en la cancha de Boca además de los recurrentes en la mayoría de los estadios nacionales, este resultado es otro revés en un momeno de debilidad.

“Después de una ardua batalla logramos mantener la conducción del gremio a nivel nacional y local”, destacó Figueroa, quien adelantó buscarán federalizar aun más la gestión. “Vamos a hacer todo para la independencia del sindicato de la patronal, que es la AFA y lograr el respeto a nuestros trabajadores”.

El triunfo fue contundente en todo el país y en La Plata el resultado fue mucho más que contundente: ganó el oficialismo con el 97 por ciento de los votos. En la lista, liderada por Martín Figueroa, estaban muchos conocidos como Rubén Capria, Darío Aurelio, José Luis Calderón, Andrés Yllana, Gabriel Pedrazzi, Ricardo Kuzemka, Carlos Botegal y Pablo “Moncho” Fernández, entre otros.