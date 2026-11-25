Eduardo Spinosa, ex presidente de Banfield, habló sobre su relación con la máxima autoridad albirroja y expresó: “No tengo mucha simpatía personal con Juan Sebastián Verón porque me parece un antidirigente. Desde el primer día que vino nos despreciaba a los dirigentes, estaba al costado y no venía a las reuniones”.

A su vez, agregó: “Nos sentimos despreciados por él. Es una lucha tonta. Supongamos que mañana el “Chiqui” (Tapia) se va a la Conmebol o a donde quiera, ¿vos te crees que el resto de nosotros los vamos a dejar a River o a Estudiantes que decidan lo que quieran o que pongan al presidente que quieran?”.

Respecto a la organización de los actuales campeonatos y el número de equipos que forman parte de la máxima categoría del fútbol argentino, el ex tesorero de AFA opinó: “¿No te gustan los 30 equipos? Van a ser 32 o 34 porque está mal explicado el torneo. El fútbol argentino vive de la venta de jugadores, de las entradas y de los socios, no vive de los derechos de televisión”.

Además, sostuvo su postura al declarar: “Cuanto más clubes tengan visibilidad… ¿que van a vender jugadores nada más que River y Boca? En un país donde la salud, la educación, la economía y el empleo hace muchísimos años no andan bien pretendes que el fútbol sea Suiza”.

“No le podes exigir al fútbol lo que no le exigís al resto. Es ridículo pensar que el fútbol es una isla porque tenemos buenos jugadores. ¿Quién es el único que le da alegrías al pueblo? El fútbol”, continúo el ex mandamás del Taladro, que además afirmó: “La AFA, para mí, es la organización más solidaria de la Argentina por lejos. Tiene una impronta pro clubes que defiendo a muerte, desde la época de Julio Grondona”.