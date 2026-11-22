De cara a la final de la Copa Libertadores, Edwuin Cetré palpitó el clima que se vive en La Plata y contó cómo atraviesa los días previos al duelo decisivo que tendrá Estudiantes ante Palmeiras.

Con el foco puesto en la preparación del plantel dirigido por Alexander Medina, el extremo dejó en claro que la cabeza del grupo está puesta de lleno en el choque en Uruguay y destacó el fervor de los hinchas albirrojos en cada rincón de la capital bonaerense.

“Acá en la Ciudad son todos del Pincha prácticamente”, aseguró Cetré al describir el clima que percibe en la calle en la antesala de la final continental.

Más allá de los entrenamientos en el Country Club de City Bell, el atacante reveló una anécdota cotidiana que refleja la expectativa de los fanáticos más jóvenes en su propio entorno. “Yo vivo en un barrio privado, van los niños y me tocan la puerta para decirme ‘¿cómo se preparan? ¿cómo están para la final? Hay que ganar’”, relató el futbolista sobre el contacto diario con sus vecinos más chicos.

Consultado sobre si les había hecho alguna promesa especial en caso de levantar el trofeo en Montevideo, Cetré prefirió mantener la cautela sin ocultar la ambición del plantel: “No prometo, pero todos sabemos lo que queremos”.

Mientras el Cacique Medina ultima detalles tácticos para enfrentar al conjunto brasileño en el Centenario, el colombiano reconoció que resulta imposible abstraerse de la magnitud del compromiso que se viene. “Nunca estás no pensando en la final, así que nos estamos preparando”, sentenció.