Boca ganó la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, y ese título tuvo un efecto directo sobre el fútbol platense. Con él se reacomodaron los cupos internacionales para 2027: Estudiantes ya tiene asegurada la Copa Sudamericana y Gimnasia todavía puede llegar a la Copa Libertadores.

Los lugares se fueron corriendo en cascada. Boca terminó primero en la tabla anual, pero ya tiene su plaza en la próxima Libertadores como campeón de la Sudamericana, con el cupo Conmebol 2. Por eso, el lugar que le correspondía por la tabla pasó al equipo que venía detrás, y así con los demás.

Estudiantes llega a la final con una copa asegurada

El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras con la tranquilidad de tener garantizada una competencia continental para la próxima temporada. El partido se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Si el equipo platense se consagra, volverá a jugar la Libertadores en 2027 con el cupo adicional Conmebol 1, y así se liberarían más lugares en la tabla anual. Si pierde la final, jugará la Sudamericana.

Gimnasia tiene dos caminos hacia la Libertadores

El Lobo ya se aseguró la Copa Sudamericana 2027, pero todavía puede subir un escalón. Con 57 puntos, quedó quinto en la tabla anual. Tiene los mismos puntos que Independiente Rivadavia, que lo supera por diferencia de gol (+11 contra +5).

La vía más directa es ganar el Torneo Clausura. En ese caso, el conjunto albiazul entraría a la fase de grupos de la Libertadores como Argentina 2, sin depender de otros resultados.

El otro camino depende de terceros. Si el Clausura lo gana alguno de los equipos que terminaron por encima en la tabla anual (Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia), se liberaría un lugar. Gimnasia pasaría entonces a jugar la fase previa de la Libertadores como Argentina 6.

Así están los cupos argentinos para la Libertadores 2027

Argentina 1: Belgrano, campeón del Torneo Apertura.

Argentina 2: el campeón del Torneo Clausura.

Argentina 3: Platense, finalista de la Copa Argentina.

Argentina 4: Rosario Central, por la tabla anual.

Argentina 5: Argentinos Juniors, por la tabla anual.

Argentina 6 (fase previa): Independiente Rivadavia, por la tabla anual.

Conmebol 1: Estudiantes, si gana la Libertadores.

Conmebol 2: Boca, campeón de la Sudamericana.