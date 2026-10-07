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El abrazo de Messi y su hijo Thiago que destiló ternura en una noche inolvidable

El Diez dejó la Selección y vivió una noche inolvidable con su familia presente en el Monumental 

Por Redacción

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina a los 39 años dejó una de las postales más íntimas de la noche en el estadio Monumental, luego de la victoria por 3-0 frente a Benín. Tras dirigirle unas palabras a los presentes, el capitán protagonizó un momento de profunda emoción junto a su familia en el césped.

Mientras transcurría el cierre musical a cargo del Grupo Kali y el cantante Sergio Torres, su hijo mayor, Thiago, no pudo contener las lágrimas y se quebró en un llanto que conmovió a su padre, quien lo rodeó con un abrazo. Poco después, Antonela Roccuzzo se sumó al círculo familiar para acompañarlos y consolarlos con unas palmadas en la espalda, mientras Mateo y Ciro completaban el cuadro junto a ellos, luego de haber ingresado previamente al campo de juego junto al ’10’.

Minutos antes, durante su discurso ante las cerca de 80.000 personas que colmaron las tribunas, el rosarino había expresado la dificultad de ponerle fin a su ciclo con la camiseta celeste y blanca. "No me quiero ir de acá", admitió, y definió la jornada como "el día más triste de mi carrera, porque voy a extrañar defender los colores de la selección". Asimismo, advirtió sobre los desafíos deportivos que afrontará el equipo en el futuro y pidió mantenerse unidos para sostener el rumbo, un mensaje que fue retribuido con una ovación generalizada antes de que la familia en pleno iniciara el lento camino hacia los vestuarios al compás de los aplausos y la música.

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