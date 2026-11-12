El anuncio de la continuidad de Scaloni, cada vez más cerca

En la previa de esta fecha FIFA y a pocos meses de que su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino llegará a su fin, finalmente Lionel Scaloni firmaría en las próximas horas su continuidad en el seleccionado argentino, con el cual fue campeón de la Copa América en 2021 y 2024, además de ser el técnico que logró el tercer título mundial en Qatar 2022.

Habiendo tenido la baja de su capitán y emblema, como Lionel Messi y el profundo recambio que se viene de cara a la Copa del Mundo 2030, sin dudas la inminente renovación del DT nacido en Pujato es una muy buena noticia también para la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

De esta manera, luego de lo que fueron las declaraciones en su momento del propio director técnico tras el Mundial, donde puso en duda su continuidad al frente de la Selección Mayor. El ex lateral derecho, luego de pensarlo y consensuarlo con el resto de su cuerpo técnico, seguiría con el buzo de DT pensando en lo que será la Copa América y el próximo Mundial.

El anuncio oficial, si los tiempos de organización lo permiten, se haría hoy mismo, cuando luego de la práctica en el predio “Lionel Andrés Messi”, el entrenador de 48 años brinde su habitual conferencia de prensa previa a cada partido.

Así, se cerraría uno de los temas fundamentales de cara al futuro de la Selección Argentina, que con la continuidad de la era Scaloni tendrá una cuestión menos a resolver, sobretodo pensando en los nombres jóvenes que se irán sumando poco a poco para seguir tomando protagonismo, como Nicolás Paz y Matías Soulé, entre otros.

En este contexto, será cuestión de horas y detalles, para que Lionel Scaloni, junto a Claudio Tapia sellen la continuidad de un proyecto que se extenderá por un período más, apuntando a ser el DT argentino con más Mundiales dirigidos.

LA PARTIDA DEL PAPA, OBLIGÓ A RETRASAR LA PRÁCTICA

La última misa dada por el Papa en la ciudad de Luján y su posterior partida desde Ezeiza con destino a Perú, alteró los planes en el entrenamiento de ayer de la Selección Argentina, que debido a cuestiones organizativas, debió cambiar su horario, el cual era en un principio a las 17:00 hs y se reprogramó con para las 18:15 por posibles inconvenientes en el tránsito para ingresar al predio de Ezeiza, que se encuentra muy cerca del Aeropuerto Internacional. Por otra parte, la práctica de hoy se llevará a cabo en turno vespertino.