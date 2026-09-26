El arco tripero: un tema de discusión presente y futuro

La recuperación de Harlen Castillo, quien estará a disposición de Ariel Pereyra para el compromiso del viernes venidero en Mendoza, abre la puerta para un tema de discusión, tanto en la actualidad como en 2027: el dueño del arco tripero.

En el último receso, el Lobo incorporó al arquero colombiano, campeón con Deportivo Pereira y con último paso por Nacional de Medellín. Experimentado, con el rótulo de “atajador de penales”, su llegada fue la única en la que Germán Brunati -director deportivo de la entidad- tuvo nula injerencia.

La llegada de Castillo estuvo lejos de satisfacer la expectativa de gran parte de los hinchas triperos, que esperaban un dueño para el arco como lo fueron -en su momento- arqueros como Rodrigo Rey o Jorge Broun. La elección recayó en un arquero que llegó más como competidor para Nelson Insfrán que como alguien para ser titular indiscutido.

Justamente el Mono Insfrán ha sido dueño del arco pero su primer semestre de este año fue muy irregular, con errores puntuales que lo dejaron muy expuesto ante los hinchas. Una particularidad de la muy buena campaña tripera durante esta temporada es que tiene 34 goles a favor e idéntica cantidad en contra, una diferencia nula y muchos tantos recibidos, toda una rareza para un equipo que pelea en los primeros lugares. Si bien los goles no los recibe solo el arquero, Insfrán tiene la lupa sobre sus actuaciones, al punto de recibir cuestionamientos ante golazos como los de Lautaro Gómez y Maximiliano Zalazar en el empate ante Banfield.

Insfrán fue titular durante todo el año y solo resignó el arco en el compromiso por la Copa Argentina ante Deportivo Riestra. En ese partido disputado en Florencio Varela, Harlen Castillo tuvo una labor en la que alternó aciertos y algunas dudas, aunque no pudo lucirse en la definición con disparos desde el punto del penal que derivó en la eliminación albiazul.

Tras ese partido, en un entrenamiento Castillo sufrió una lesión meniscal que requirió su paso por el quirófano, aunque la decisión del Pata era la continuidad del formoseño debajo de los tres palos. ¿Cambiará ese escenario ahora con la recuperación del golero colombiano? Es posible que Castillo tenga arco antes del final de 2026 para evaluar las cartas con que contará el Lobo el año próximo.

En diciembre quedará con el pase en su poder Rodrigo Rey, aunque por ahora no está en la carpeta de la dirigencia. Lo estuvo, pero bajó contrato con Independiente y muy lejos en los números. Si se abre una puerta, solo el futuro lo dirá, aunque quienes están cerca del día a día sostienen que “habría mucho que hablar”.