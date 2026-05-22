"El avión más argentino del mundo": así es el nuevo Airbus de Aerolíneas para el Mundial 2026

En la cuenta regresiva para el Mundial, Aerolíneas Argentinas presentó este viernes de manera oficial una aeronave con un diseño conmemorativo único e inspirado en la Selección Argentina y en su capitán, Lionel Messi.



El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el emblemático Hangar 5 que la compañía posee en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La unidad elegida para lucir los colores campeones del mundo es un Airbus 330-200. La intervención artística y simbólica más imponente se ubicó en la cola del avión, ya que allí se fusionan el icónico número 10 con el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas.



Según explicaron desde la empresa, se buscó graficar una representación del liderazgo y la conducción dentro de la cancha, asociándolo de forma directa al timón que guía el rumbo de la aeronave en el aire.



El diseño mundialista, que ya fue bautizado en redes bajo el hashtag #ElAviónMásArgentinodelMundo, cuida cada detalle del equipo argentino. En ese marco, incluye la cinta de capitán ploteada sobre los motores y las tres estrellas doradas que homenajean las copas del mundo obtenidas por el país a lo largo de su historia.



Cabe destacar que la iniciativa forma parte de una fuerte estrategia operativa que Aerolíneas Argentinas desplegará durante el torneo para acompañar a los miles de hinchas que viajarán a los Estados Unidos.



Asimismo, se confirmó que habrá operaciones exclusivas hacia las ciudades de Kansas City y Dallas, sedes donde la Selección Nacional disputará sus encuentros correspondientes a la fase de grupos. Además, se potenciará la ruta tradicional hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, sumando nuevas frecuencias tanto diurnas como nocturnas para ampliar la oferta de asientos.