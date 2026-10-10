El ayudante del Cacique Medina habló en conferencia tras el empate de Estudiantes: “Fuimos muy superiores”

Tras el empate de Estudiantes frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, Fernando Machado, ayudante de campo de Alexander Medina, debió ponerse al frente de la conferencia de prensa. El entrenador del León no pudo asistir tras ser expulsado sobre el cierre del primer tiempo. En ese marco, el asistente técnico dejó en claro que el Pincha mereció más, aunque reconoció las fallas en la definición que le impidieron quedarse con los tres puntos.

“Las sensaciones que me deja el partido es que fuimos muy superiores, pero tuvimos fallas en las dos áreas, tanto en la definición como en los goles que nos hicieron, y bueno, con eso viene el resultado”, expresó.

Consultado directamente sobre si el empate sirve en la lucha por la tabla anual, admitió: “El punto no es lo que vinimos a buscar, pero una vez que se da... estamos ahí, estamos en carrera, tenemos cuatro partidos más y los vamos a pelear”.

En ese sentido, Machado hizo referencia al penal que le otorgaron al Pincha sobre el cierre del primer tiempo y a la actitud que tomó el árbitro Andrés Gariano. “Creo que la jugada del penal es penal y amarilla, porque el defensor quiere evitar el gol, está en la línea, es el último hombre y quiere evitar el gol. Me parece que es clara la jugada, pero bueno, no la vio así”, dejó en claro.

Entre las sorpresas del once inicial, llamó la atención la presencia de Santiago Arzamendia como lateral derecho con perfil cambiado. “Se recuperó de una lesión en un cruzado, está bien, hizo un partido en reserva, está haciendo buenos entrenamientos y nosotros lo vimos como para incluirlo. Sabemos que el perfil siempre te complica, pero creemos que lo hizo bien; tiene experiencia, es agresivo, por ahí sacarle una amarilla me parece un poco apresurada y no quisimos arriesgar”, justificó el ayudante del Cacique.

Finalmente, pensando en lo que será el próximo compromiso del Pincha por la Copa Libertadores este jueves, el asistente confirmó que Marcos Rojo estará a disposición del cuerpo técnico, al igual que los futbolistas que venían sumando minutos con lo justo en el límite físico, como Tiago Palacios y Ezequiel Piovi.