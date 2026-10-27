El Balón de Oro fue para el inglés Harry Kane

En una elección que seguramente traerá polémica, Harry Kane fue elegido como Balón de Oro 2026, año en el cual fue tercero en la Copa del Mundo y multicampeón alemán con el Bayern Münich.

Formado como juvenil en el Tottenham Hotspur, el goleador de 33 años también fue distinguido por France Football como Delantero del año. Kane tiene una historia desafiante para cualquier juvenil que esté cerca de bajar los brazos: lejos de ser una primera figura desde temprana edad, su club de origen lo cedió sucesivamente a Leyton City, Millwall, Norwich City y Leicester, hasta que explotó cerca de los 22 años.

El atacante inglés se quedó con la distinción individual por primera vez en su carrera al ganarle la pulseada a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Lionel Messi se tuvo que conformar con integrar el top ten final. Líder de Inglaterra que cayó en semifinales del Mundial 2026 ante Argentina, fue la bandera del Bayern Múnich en la conquista de la triple corona local: Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa. En la temporada convirtió 73 tantos.

Lionel Messi terminó en el quinto puesto del ranking del Balón de Oro y se quedó a las puertas de conquistar su novena distinción, aunque vivió el evento a la distancia desde su casa en Miami. Lautaro Martínez quedó en el 22° puesto de la clasificación masculina, por lo que no llegó al corte final de los 20 mejores. En cuanto al Dibu Martínez, fue nominado en el Trofeo Yashin al mejor arquero del año, el cual quedó en manos del español Unai Simón.

Leo Messi terminó quinto en la lucha por el Balón de Oro, aunque no estuvo en la velada londinense

España, campeona del mundo, acaparó la mayoría de los premios. Además de la elección de Luis De la Fuente como mejor entrenador y Unai Simon como mejor arquero, Lamine Yamal -que era candidato al premio más importante de la noche- se quedó por tercera vez consecutiva con el Trofeo Kopa para el mejor futbolista juvenil.

Por segundo año consecutivo, el PSGfue elegido como el mejor equipo. Los dirigidos por Luis Enrique consiguió el bicampeonato de la UEFA Champions League al vencer en la final al Arsenal de Inglaterra y ganó nuevamente la Ligue 1. El delantero inglés del Arsenal, Bikayo Saka, se quedó con el Socrates, premio que reconoce la labor social y ayuda humanitaria a nivel mundial.

La española Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino. Su Brcelona arrasó al ser mejor equipo, tener el mejor entrenador (Pere Romeu), la mejor arquera (Cata Coll) y la mejor juvenil (Vicky López). La goleadora del año fue Charlyn Corral, del Pachuca.