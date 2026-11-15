Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
81-74 EN AVELLANEDA

El básquet tripero y un buen triunfo sobre Racing

X (@GimnasiaBasquet)

Por Redacción

Gimnasia logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga Argentina al derrotar 81 a 74 a Racing en el Polideportivo Avellaneda. De esta manera, Gimnasia tiene un récord de 5 victorias y dos derrotas para ubicarse en el lote superior de la tabla de la Conferencia Sur.

El quinteto albiazul tuvo en Juan Boffelli a su goleador con 22 puntos, mientras que Matías Cueva y el cubano Joan Gutierrez Conde aportaron 16 puntos y fueron importantes en distintos tramos del juego.

Con el cubano en buen nivel, Gimnasia se llevó el primer cuarto 14-13 pero Racing se le fue arriba con un parcial de 8-0 para poner la historia 21-14. El Lobo emparejó pero, a fuerza de triples, la Academia se fue 10 puntos arriba aunque el Tripero encontró otra vez respuestas para irse al descanso 37-36.

De la mano de Cueva y Boffelli, Gimnasia tomó las riendas del juego y le dieron al equipo dirigido por Fernando Calvi una ventaja de 52-40. Racing achicó el resultado, pero el Lobo cerró el tercer cuarto 59-53. En el último cuarto, Racing se acercó a 4 puntos, pero Raúl Pelorosso desde la línea de libres y con un doble final aseguró el triunfo mens sana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?