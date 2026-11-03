El Bicho ganó en Tucumán y no floja en la Anual

Argentinos Juniors no da el brazo a torcer y continúa firme en su lucha por coronarse como campeón de liga en la tabla anual. Con goles de Matías Giménez y Clever Ferreira en contra para la visita y Alexis Canelo de penal para el local, los dirigidos por Nicolás Diez derrotaron 2-1 a la escuadra de Julio César Falcioni e igualaron la línea de los 60 puntos de Boca. Ahora deberán ganarle en la última fecha a Huracán en La Paternal y aguardar que el Xeneize no haga lo propio ante Defensa y Justicia en la Bombonera.

El Decano, por su parte, cerró su participación como local en el Torneo Clausura sin poder ganar en el Monumental José Fierro donde acumuló tres empates y cinco derrotas y con esta derrota se quedó sin posibilidades de aspirar a meterse en los playoff del Torneo Clausura, quedando a cuatro puntos del último equipo que se estaría metiendo en la siguiente fase del campeonato, que es Sarmiento de Junín con 21 unidades. Ahora, los tucumanos cerrarán su participación en el certamen doméstico visitando a Banfield.