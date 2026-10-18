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Clausura y anual

El Bicho ganó y da pelea en la punta de ambas tablas

Por Redacción

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Banfield en el estadio “Florencio Sola” y logró un triunfo importante en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, a la vez que ratificó su liderazgo en la Grupo B del Clausura.

El único gol lo marcó Matías Giménez, a los 21 minutos del segundo tiempo, con una buena (y fuerte) definición de zurda ante la salida del Ruso Rodríguez, arquero del Taladro.

De esta manera, el elenco dirigido por Nicolás Diez alcanzó los 25 puntos y se aseguró la punta de su zona, aunque sea acompañado, gracias a su buen juego pese a salidas importantes como fueron las de Alan Lescano y Federico Fattori. El Bicho manejó la pelota y tuvo en Kevin Gutiérrez a una de las figuras de la tarde.

Banfield, por su parte, ya está salvado del descenso y es semifinalista de la Copa Argentina. El 14 de noviembre enfrentará a Boca Juniors en Mendoza por el pasaje a la final del campeonato. De todos modos, la campaña es un milagro teniendo en cuenta las inhibiciones y la cantidad de jugadores que perdió Pedro Troglio en el camino.

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