Vélez vs Estudiantes | El Cacique Medina y un mix para ir a Liniers: qué equipo tiene en mente

Estudiantes ya piensa en el partido de mañana ante Vélez por la octava fecha del torneo Clausura, que tendrá una particularidad: llega en la previa del partido más importante del semestre o del año: el que tendrá que jugar contra Corinthians por la Copa Libertadores.

Por esta razón es que Alexander Medina tiene en mente presentar un mix de jugadores, con mayoría de suplentes y dos posibles debuts: Miguel Monsalve y Jalil Elías, los dos refuerzos que llegaron sobre el cierre del libro de pases. Ambos podrán tenidos en cuenta y el volante central tiene más chances que el extremo para ser de la partida.

El plantel se estuvo entrenando luego del empate 0-0 como local ante Newell’s en donde los protagonistas entendieron que habían dejado escapar dos puntos fundamentales pensando en las dos tables, pero principalmente en la Anual ya que la idea es poder clasificarse a una copa internacional para 2027.

Los cambios podrían empezar en el arco. La idea de Medina es que Muslera descanse un partido en esta exigente seguidilla que le espera por delante. Podría ser ante el Fortín o el partido del próximo fin de semana contra Platense. En caso de no atajar será Fabricio Iacovich.

La defensa sería lo más titular del equipo. Lo que se filtró desde el Country es que jugarían Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Joaquín Pereyra o Gastón Benedetti. Todo dependerá de qué tenga en mente el entrenador para el duelo contra los brasuleños: usar a Palacios de “3” o de central.

El mediocampo es una incógnita. Parece muy apresurado hacer debutar a Jalil Elías pero es un lugar donde no tiene muchas variantes. Los nombres que están en la cabeza del DT son Gabriel Neves, Alexis Castro y si no juega el exSan Lorenzo podría tener al menos un tiempo Ezequiel Piovi.

Arriba todo indica que tendrá a Fabricio Pérez y Brian Aguirre en las bandas y Adolfo gaich como referente de área. Hoy podría quedar resuelto.