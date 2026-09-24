El Cacique sigue dándole forma al equipo

Nuevamente a puertas cerradas, como en el inicio de los trabajos pensando en Rosario Central, Estudiantes sigue adelante con la planificación de la final de la Supercopa Internacional del próximo sábado a las 16:00 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todavía con algunos días por delante, ya que viajará el viernes con destino a suelo santiagueño, el DT continúa pensando la táctica y la estrategia para ir en busca de lo que significaría su primer título al frente de Estudiantes, tras calzarse el buzo de director técnico en febrero de este año.

Si bien el objetivo principal del Pincha sigue siendo las semifinales de la Copa Libertadores, tanto el propio Alexander Medina como sus dirigidos han resaltado en varias ocasiones la intensión de luchar en todos los frentes y el definitorio encuentro ante el Canalla no será la excepción.

Sin Tiago Palacios ni Joaquín Correa, dos de los futbolistas más desequilibrantes y de jerarquía que tiene el plantel del Cacique. El técnico uruguayo evalúa alternativas para el enfrentamiento ante el conjunto dirigido por Jorge Almirón.

En primer lugar, podría sostenerse en el equipo Gabriel Neves, en ese caso Alexis Castro sería quien se adelantaría unos metros para estar más cerca del área contraria. De esta manera, la mitad de la cancha quedaría conformada por Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Gabriel Neves.

La segunda opción, sería que el sanjuanino Fabricio Pérez forme el tridente de ataque junto a Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. De darse esta alternativa, el mediocampo estaría compuesto por los mismos nombres que jugaron en San Pablo ante Corinthians.

Por último, quien también cuenta con chances es el colombiano Edwuin Cetré, para ocupar el sector dejado vacante por el tucumano Joaquín Correa, tras la lesión sufrida en el segundo tiempo del duelo de Copa Libertadores.

En el Country Club, mientras se acerca el partido, siguen las pruebas del DT y hay varios nombres en carrera para el once.