El capitán leproso pidió perdón por los festejos

El capitán de Newell’s, Luca Regiardo, pidió disculpas públicamente y calificó de “inaceptable” la eufórica celebración del plantel rojinegro tras el agónico gol de Enner Valencia que le dio el título a Boca y le arrebató el campeonato a Rosario Central.

En la antesala de su encuentro frente a Instituto en el Monumental de Alta Córdoba, los futbolistas de la Lepra observaron la definición de la Liga Profesional 2026 mientras merendaban en la concentración.

Cuando el delantero ecuatoriano marcó el 1 a 0, los jugadores celebraron a los saltos, abrazados, quitándose la camiseta, subiéndose a los sillones y a la mesa.

El festejo no respondió a una consagración propia, sino a la manera en que el título se le escapaba sobre la hora al rival de toda la vida.

La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, algo que desató una fuerte polémica y cuestionamientos incluso entre los propios hinchas de la escuadra rosarina.

Tras el empate 2 a 2 ante la Gloria, el mediocampista leproso dio la cara ante la prensa y declaró: “Quería pedir disculpas en nombre de mis compañeros y de la institución por el video que circuló en las redes sociales. La verdad que es algo inaceptable y vamos a hablarlo puertas adentro”, cerró el capitán del plantel conducido por Frank Darío Kudelka, que en octavos de final visitará a Gimnasia en el Bosque.