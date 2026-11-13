El centro platense se vistió otra vez de fiesta

Para Estudiantes, el fin de semana comenzó antes, ayer. El Pincha le bordó una nueva estrella al escudo y la clásica esquina de 7 y 50 fue el epicentro de los festejos. Una vez más, el corazón de La Plata se tiñó de rojo y blanco para celebrar una consagración que tuvo su cuota de sufrimiento, pero que terminó con una alegría inmensa para todo el pueblo albirrojo.

Pese a vivir un final de partido no apto para cardíacos, el León volvió a brindar. Apenas se consumó el triunfo, los hinchas comenzaron a acercarse al centro platense para compartir una celebración que rápidamente ganó las calles. Familias, grupos de amigos, jóvenes y también aquellos que llevan décadas acompañando al club se reunieron en una esquina que ya es una postal de cada conquista estudiantil.

Las calles del microcentro se pintaron de blanco y rojo, y todo fue sonrisa, festejo y felicidad. Bombos, banderas y cánticos marcaron el ritmo de una noche que tuvo al tamboril como protagonista. También hubo humo, bebidas espirituosas y rock and roll, en una combinación que acompañó el desahogo de una multitud que necesitaba celebrar. “Dale León”, “Vamos Pincha, vamos” y “el que no salta, no va a Uruguay” fueron algunas de las canciones que se repitieron una y otra vez entre abrazos, saltos y banderas agitadas.

La celebración también tuvo espacio para las cargadas, las referencias al camino recorrido y los recuerdos de otras vueltas olímpicas. Porque en Estudiantes, cada título alimenta una historia que se transmite de generación en generación. Los más chicos compartieron la alegría con quienes ya vivieron tardes y noches de gloria, mientras las camisetas, las banderas y los colores del club se multiplicaban en cada rincón.

La noche se estiró más de lo acostumbrado. Aquellos que en las primeras horas de la mañana suelen levantarse para cumplir con sus obligaciones decidieron posponer la alarma. Había motivos para hacerlo: el Pincha había sumado una nueva estrella y la ciudad tenía ganas de celebrarlo. La música siguió sonando, los bombos no dejaron de marcar el pulso y los cánticos se extendieron hasta entrada la madrugada.

Así, entre abrazos, canciones y una multitud que no quería volver a casa, el Pincherío volvió a vivir una noche de esas que quedan guardadas en la memoria. Estudiantes consiguió otra consagración y sus hinchas salieron a la calle para hacer lo que mejor saben: acompañar al equipo, celebrar sus conquistas y convertir cada título en una fiesta. En 7 y 50, el León volvió a rugir.