El Charrúa, Leones y Sp. Barracas, a Cuartos

Tan pareja fue la jornada del lunes en los Octavos del Reducido de la Primera C que los tres partidos se definieron con disparos desde el punto del penal. Por esa vía, clasificaron los rosarinos Central Córdoba y Leones, además de Sportivo Barracas.

El equipo porteño empató 1 a 1, había igualado en la ida como local 0-0 y festejo 5-4 por penales. En cancha de Ituzaingó, Central Córdoba perdió 2-1 con Central Español, pero como había ganado 1-0 la ida terminó con victoria 5-3 para los rosarinos en los penales. El otro club de la ciudad, Leones, se impuso 1-0 como local ante Mercedes pero la derrota 2-1 en la ida lo llevó también a definir desde los 12 pasos. El club de Messi se impuso 4-2.

En Cuartos jugarán Estrella del Sur-Dep. Español, Cañuelas-C. Córdoba y Leones-Sp. Barracas. En semis, espera Berazategui.