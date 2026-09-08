El Chelo Torres extendió su contrato en Gimnasia hasta 2029

La firma del nuevo contrato de Marcelo Torres con Gimnasia es el primer paso para lo que será un movido mercado de pases en el verano, con la intención manifiesta de asegurar varias continuidades e intentar regresos como el de Milton Casco.

El Chelo Torres extendió su vínculo contractual con el Lobo hasta diciembre de 2029. Esta renovación asegura la continuidad del delantero formado en las juveniles de Boca Juniors y le brinda otro margen de maniobra a la dirigencia albiazul ante las próximas ofertas por el goleador albiazul.

El vínculo actual de Marcelo Torres con el club caducaba en diciembre próximo, cuando Gimnasia tiene la opción para comprar el 50% de la ficha a cambio de 450.000 dólares. El nuevo contrato le fue ofrecido con una mejora sustancial por encima de lo acordado en la renovación automática, ya que sus números habían quedado por debajo de futbolistas de características similares. En diciembre, la dirigencia hará uso de la opción y Gimnasia será propietario de la mitad de la ficha.

La dirigencia albiazul ya trabaja para anunciar próximamente la continuidad de Ignacio Fernández, quien tiene contrato hasta fin de año pero continuará en el Lobo en 2027, posiblemente con un nuevo vínculo por dos años. Otro que firmará por dos años será Mateo Seoane, quien no solo renovará contrato sino que le cederá parte de su ficha al club.

Más complejos son los casos de Agustin Auzmendi e Ignacio Miramón. Lo del delantero se soluciona con dinero, ya que la opción que tiene Gimnasia es de 900.000 dólares por el 80% del pase. Miramón, gran objetivo para 2027, es un caso que necesita mucho diálogo y negociación con Lille.

A la hora de sumar futbolistas, Milton Casco es un nombre casi seguro. En cambio, aún no hubo contactos por el arquero Rodrigo Rey.