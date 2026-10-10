Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Primer gol en el torneo clausura

El Chelo Torres se sacó la mufa en el semestre

marcelo torres lo gritó con el alma luego del 1-1 / n. braicovich

Por Redacción

Gimnasia terminó rescatando un punto que no era un buen pronóstico en la previa, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido terminó dejando una mueca de satisfacción o al menos no tanta bronca como hubiera provocado una derrota.

El gol del 1-1 llegó en el último minuto y fue por un penal que anotó Marcelo Torres, quien de esta manera pudo cerrar el círculo luego del mal paso en la primera fecha: ante Racing el Lobo recibió un penal a su favor y el propio Chelo lo remato con tanta mala fortuna que además de contenerlo el arquero Cambeses le provocó un fuerte desgarro que lo mantuvo dos meses afuera de las canchas.

Pasaron las semanas y el delantero pudo volver a meterse en la consideración del Pata Pereyra pero siempre ingresado desde el banco de los suplentes ya que perdió su lugar a manos de Auzmendi e incluso del propio Agustín Colazo.

Por eso era tan importante el penal que anoche pidió ni bien lo sancionó Pablo Dóvalo. No dudó un segundo su intención de rematar porque necesitaba más que nadie anotarlo para sacarse la mufa de esa primera fecha fatídica en lo personal y para el equipo. Ahora empieza otro torneo para Marcelo Torres, que quiere recuperar el terreno perdido.

La ejecución no dejó dudas. Le rompió el arco a Ingolotti que se tiró a su palo izquierdo y la pelota fue al contrario. Lo gritó con el alma porque en lo personal significó mucho.

La jugada fue muy rápida. Habilitaron a Franco Torres quien un paso adentro del área quiso girar pero el defensor de Atlético Tucumán lo pisó imprudentemente. Fue un penal de VAR, de esos que cuando son a favor se festejan pero le tocan en contra los hinchas se molestan. No quedaron dudas luego de la revisión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?