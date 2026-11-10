El Ciclón pasa la “escoba”, pero con Insúa al mando

San Lorenzo sigue metido dentro de un círculo vicioso del cual no se puede escapar. Ante la reciente eliminación en el Torneo Clausura, sumada a la crisis institucional, financiera y económica, el presidente del Ciclón, Marcelo Culotta adelantó las medidas que tomarán de cara a la próxima temporada.

En este contexto, el máximo mandatario azulgrana anticipó que habrá una “limpieza” y que Rubén Darío Insúa “será el encargado de todo en 2027”. “De los técnicos no hablo más hace mucho tiempo, Rubén es el entrenador del club, del equipo, con su cuerpo técnico y estamos muy orgullosos de que lo sea porque lo conocemos a Rubén y él va a ser el encargado de todo el 2027, de reformular primero el plantel y lograr los objetivos deportivos que queremos”, afirmó.

Dando a entender como será el armado del plantel para el año próximo, el dirigente sostuvo: “El equipo sigue entrenando a las órdenes de este cuerpo técnico, tenemos planificada una pretemporada para enero en Uruguay, ya está todo planificado el hotel, campo de entrenamiento y demás. Vamos a llegar a ese momento seguramente con un plantel distinto a este”.

Por último, con respecto al enojo de la gente tras la derrota ante Platense y la posterior eliminación de San Lorenzo del Clausura, Culotta reconoció: “La gente se expresa y hay que permitirle que se exprese, después ya seguramente Rubén con la reconformación de este plantel para el inicio de 2027 va a tener otro panorama de plantel”

SE CONFIRMÓ LA LESIÓN DE FARÍAS

Tras retirarse a los 12 minutos del segundo tiempo por una molestia, en la derrota ante Platense por el Torneo Clausura, en las últimas horas, el Club confirmó la lesión del atacante.

El diagnóstico confirmó un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda.