El City derrotó 3-0 a Liverpool y manda con puntaje ideal en la Premier

Con goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki, Manchester City le ganó 3-0 a Liverpool en Anfield para ratificar su liderazgo en la Premier con 18 puntos. Por su parte, Hull City y Everton protagonizaron un empate 2-2, con goles de Joe Gelhardt y Farès Chaïbi Belloumi para los locales, mientras que Kiernan Dewsbury-Hall y Thierno Barry marcaron para Everton. Crystal Palace, con tantos de Daichi Kamada, Jefferson Lerma y Yéremy Pino venció 3-1 al Nottingham Forest (gol de Dan Ndoye).

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