El City le ganó el clásico al United como visitante y con un jugador menos

El Manchester CIty le ganó 1-0 como visitante al Manchester United, por la cuarta fecha de la Premier League, y se mantiene con puntaje ideal. El único gol para los Citizens, que contaron con el argentino Enzo Fernández entre sus titulares, lo hizo el delantero noruego Erling Braut Haaland. Encima Phil Foden se fue expulsado a los 23 minutos.

En el otro partido que se llevó a cabo ayer en la Premier League, el Brighton goleó 5-0 como visitante al Coventry City y llegó a los siete puntos para colocarse cuarto en la tabla.