El clásico se jugará sin público en el Bosque

Lamentablemente, la edición Reserva del clásico entre Gimnasia y Estudiantes se jugará a puertas cerradas en el estadio del Bosque. Si bien se estila que en los partidos de la divisional haya público local, la decisión de que se juegue en el estadio Juan Carmelo Zerillo conlleva decisiones vinculadas a la seguridad que implican una erogación económica muy importante que sería el motivo principal de que los hinchas triperos no pueda ver al equipo de Hernán Lisi.

El partido está programado para el miércoles 23 a las 15.00 y será un compromiso clave en la lucha de ambos equipos por entrar a los playoffs. Gimnasia está sexto en el Grupo A con 13 unidades, uno por debajo de Sarmiento que es el cuarto clasificado mientras que Estudiantes (que viene de perder con su homónimo de Río Cuarto 1-0) se encuentra en el cuarto lugar del Grupo B con 17 unidades.