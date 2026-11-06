El Clausura de la Liga Amateur entró en la recta final

El Torneo Clausura de Primera División, que organiza la Liga Amateur Platense, ingresó en la fase final de su desarrollo. A solo cuatro jornadas del cierre de la temporada, son varios los equipos (ya sea en la A como en la B) empiezan a quemar los últimos cartuchos en búsqueda de la corona.

ADIP, uno de los punteros con 21 puntos, se presentará en 2 y 611 para enfrentar a CRIBA, quinto con 19, en un partido clave para sus aspiraciones. Lo mismo le ocurre al Azulado, que en silencio quedó muy cerca de los primeros puestos y es otro de los favoritos a luchar hasta el final del torneo.

Unidos de Olmos, por su parte, que también lidera con 21 puntos, irá hasta Los Hornos (52 y 161) para enfrentar al siempre complicado Asociación Brandsen.

Y si de candidatos al título se trata, Las Malvinas, escolta con 20 unidades, visitará al Centro de Fomento Los Hornos, en 58 y 132.

La duodécima fecha del Clausura liguista se completará con estos partidos: Peñarol vs. Polideportivo Gonnet (39 y 203, Olmos); For Ever (ya descendido) vs. CRISFA (610 entre 12 y 13); Nueva Alianza vs. Alumni (38 y 155) y Estrella vs. Brandsen. El partido entre San Lorenzo y Círculo Tolosano fue reprogramado para el miércoles que viene a las 18.

VILLA MONTORO, POR OTRO PASO

Por el torneo de Primera B, Villa Montoro, puntero con 25 unidades, buscará dar otro paso en la pelea por llegar a la final que determinará el primer ascenso, recibirá mañana en 96 y 118 a Argentino Juvenil, que suma 21 y que ya está clasificado para jugar el partido decisivo por haber logrado el Apertura.

Los de la Feria saben que una victoria los acercará un poco más hacia la corona, aunque son concientes de que la parada no será nada sencilla.

Tricolores, por su parte, se ubica segundo con 24 puntos (a una unidad de diferencia) y es otro de los candidatos a quedarse con este Clausura. Mañana, desde las 16, se presentará en 66 y 174 para enfrentar a la Comunidad Rural.

La fecha contempla además estos encuentros: Defensores (CB) vs. Romerense (18 y 460, City Bell); La Plata FC. vs. San Martín (25 y 514); Asociación Iris vs. Porteño (143 y 517); CF. Ringuelet vs. Talleres (8 y 528); 5 de Mayo vs. Curuzú Cuatiá (Quintana y Uruguay, Ensenada) y Expreso Rojo vs. Villa Lenci (515 y 207).

SEMIFINALES EN PRIMERA C

En tanto que mañana, se jugarán las semifinales del Clausura de Primera C. Banco Provincia, que terminó primero, será local de Polideportivo Gonnet en 17 y 476); mientras que el segundo cruce tendrá como protagonistas a DIVE y San Juan Bautista, partido que se disputará en 4 y 407, Villa Elisa.

De acuerdo a lo que establece el Reglamento, en caso de igualdad en los noventa minutos, se ejecutarán penales hasta que surjan los finalistas.