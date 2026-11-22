Tuvieron que pasar 18 años para que Boca volviera a gritar campeón en el plano internacional. Con una actuación sólida y contundente, el equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y conquistó la Copa Sudamericana 2026, convirtiéndose además en el primer tricampeón en la historia del certamen.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, la tensión acumulada se transformó en desahogo. Arruabarrena, visiblemente conmovido, rompió en llanto en pleno campo de juego y se fundió en un extenso abrazo con el capitán Leandro Paredes. Para el entrenador, el título significó sacarse una espina personal en el plano internacional en su segundo ciclo al frente del club de la Ribera.

“El Club lo necesitaba, el hincha y los jugadores. Es una base para lo que viene. Es todo mérito de los jugadores. Ahora tenemos que pensar en lo que viene. Si me piden el domingo libre se los daré pero el lunes ya tenemos que pensar en lo que viene”, arrancó el entrenador en la conferencia de prensa advirtiendo que había sido muy impotante lo conseguido pero ya tenían que ponerse el chip de Independiente Rivadavia de Mendoza y el torneo Clausura.

“Sabíamos que el calor y la humedad iban a ser fundamentales. Por eso buscamos sacarles la pelota y lo hicimos casi todo el partido salvo 10 o 15 minutos del segundo tiempo. Los cambios entraron bien. El resultado pudo ser más holgado. El rival tiene un plantel con jerarquía y por eso llegó a la final y tiene a uno de los mejores entrenadores”, continuó el Vasco que consideró que pudo haber sido el mejor partido de la gestión.

Además habló de que le gusta festejarlo a su manera. Dijo que quiere que este grupo siga escribiendo la historia y que por eso él debe ser lo más sereno posible y no entrar en la locura de la gente. “Tenemos que hacer un buen partido el miércoles y tratar de clasificar a la siguiente ronda. Además tenemos una final de Copa Argentina por delante”.

Destacó que fueron unos justos ganadores, que se recuperaron luego del gol anulado y del gol desaprovechado en el arranque. “Me gusta que tengan ganas de ganar, que huelan sangre y ataquen. Eso hicimos”.

“¿Qué tengo de Bianchi? Nada, Carlos es el mejor que pasó por Boca. No me puedo comparar. Hoy debe esar un poco feliz y otro tanto no. Seguramente recibiré su mensaje a la mañana bien temprano”, se refirió al Virrey, que fue el técnico más ganador de la historia de Boca que es el padre de la esposa de Eduardo Domínguez y de ahí ese costado familiar que no estará tan feliz.

Del plantel plagado de jugadores de inferiores, felicitó a todos los que trabajan en Boca Predio. “Fue un espectáculo cómo jugaron los 2 centrales, el Chelito (Delgado) Lea (Paredes), es mérito de Boca Predio como dicen ustedes, hay que seguir trabajando, no se pueden quedar con esto y tienen que seguir creciendo como jugadores. Que disfruten con la familia, ya mañana cuando lleguemos trataré de meterlos de vuelta al hotel a ver si me hacen caso los wachiturros, ya me querían quitar la medalla. Los quiero mucho a los pibes y tengo buena complicidad ahi”.

En otro tramo de la conferencia reconoció que Boca tiene que seguir ganando cosas y sacarle provecho al logro conseguido en Barranquilla. “Seguramente algunos chicos que quieren más minutos se irán pero tenemos que seguir en lo más alto para seguir cosechando logros”.

“Paredes pidió el cambio y le bajó la presión. Es un líder positivo para el grupo”