El Club subsidiará el viaje a Santiago

Con la expectativa en aumento por la final ante Rosario Central, Estudiantes confirmó la organización de un operativo especial de traslado para sus hinchas. El club dispondrá de 70 micros subvencionados para viajar a Santiago del Estero y acompañar al equipo en la definición de la Supercopa Internacional.

La venta de los pasajes comenzará hoy a las 8 y estará destinada exclusivamente a socios y socias, sin sistema de ranking. Los interesados podrán adquirir su lugar a través de la App UNO o de la plataforma UNO Ticketing, hasta agotar el cupo disponible.

El valor del traslado será de 40.000 pesos por persona, sin distinción de edad. El pago podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito en un pago, además de las opciones de financiación en tres y seis cuotas con interés, según la entidad bancaria correspondiente.

Desde la institución aclararon que el pasaje incluye únicamente el viaje y no contempla la entrada al estadio. Por ese motivo, cada simpatizante deberá contar previamente con su ticket para el partido antes de abordar la unidad.

Asimismo, el club informó que una vez realizada la compra no habrá posibilidad de reintegros ni cancelaciones. También recomendó a quienes habitualmente viajan junto a agrupaciones o filiales consultar previamente con sus referentes antes de adquirir el pasaje de manera individual.

Según lo establecido por la organización, los 70 micros partirán desde el estadio Jorge Luis Hirschi el viernes 25 de septiembre entre las 19 y las 21. En tanto, el regreso a La Plata está previsto para la madrugada del domingo, una vez finalizado el encuentro.

De todos modos, tanto el horario de salida como el de retorno quedarán sujetos a la coordinación definitiva de los organismos de seguridad y de las autoridades encargadas del operativo para una de las citas más importantes que tendrá Estudiantes.