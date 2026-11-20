La locura albirroja por la final de la Copa Libertadores es total. La expectativa por acompañar a Estudiantes en Montevideo crece con el correr de las horas y el club prepara una importante movilización de hinchas hacia Uruguay, en un viaje que promete teñir de rojo y blanco las calles de la capital uruguaya.

En ese contexto, en las próximas horas habrá novedades sobre la organización del traslado de los simpatizantes que viajarán en los micros dispuestos por la institución. Estudiantes dará a conocer los detalles de la salida de las unidades, entre ellos el horario y las cuestiones organizativas para quienes se sumaron a la iniciativa.

El Pincha había anunciado días atrás que acompañaría económicamente a sus hinchas para facilitar la presencia en la final y puso a disposición 120 micros subsidiados. La respuesta fue inmediata: las unidades se agotaron rápidamente.

De acuerdo con la información que trascendió, los micros partirían el viernes 27 por la tarde desde avenida 1, aunque resta que el club oficialice el cronograma y confirme los detalles del operativo de traslado. Por eso, los simpatizantes que viajarán a través de esta iniciativa aguardan la comunicación de la institución para conocer cómo será la salida hacia Montevideo.

La movilización, de todos modos, no se limitará a los micros organizados por Estudiantes. Muchos hinchas viajarán por sus propios medios, ya sea en vehículos particulares o a través de otras alternativas de transporte. En ese sentido, la demanda también se hizo sentir en los servicios hacia Uruguay y, según trascendió, los pasajes de Buquebus para esas fechas se agotaron.

show de medio tiempo

La definición de la Copa Libertadores sumará un hecho inédito en su historia. El encuentro decisivo entre Estudiantes y Palmeras contará por primera vez con un espectáculo musical durante el entretiempo. El brasileño Pedro Sampaio fue el artista elegido para protagonizar un show en el estadio Centenario.