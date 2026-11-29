

La actuación del árbitro venezolano Jesús Valenzuela dejó diversos focos de análisis tras la final de la Copa Libertadores disputada entre Estudiantes y Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, con fallos que generaron reclamos directos desde el banco y el plantel albirrojo durante el desarrollo del encuentro.

El episodio central se produjo en la primera etapa cuando corría el minuto 17. En la disputa de una pelota aérea, Guido Carrillo recibe dentro del área un codazo en el rostro por parte del defensor Alexander Barboza. En las redes sociales propios y extraños reclamaron penal del central surgido en River Plate, pero la jugada pasó desapercibida para el arbitraje de campo y del VAR.

Poco después el delantero de Palmeiras José López impactó con un golpe en la cabeza a Marcos Rojo. Ante la acción, los futbolistas de Estudiantes rodearon al juez principal para solicitar la tarjeta roja directa por juego brusco grave o conducta violenta.

Sin embargo, Valenzuela resolvió sancionar la infracción únicamente con tarjeta amarilla y el VAR no convocó a una revisión en pantalla, lo que permitió que el atacante del conjunto brasileño continuara en cancha durante el resto del partido.

Minutos más tarde, cuando el reloj marcaba los 41 de esa misma mitad inicial, se registró un nuevo foco de conflicto en el área del equipo paulista. Con la pelota ya fuera de los límites del campo de juego, Marcos Rojo chocó con el arquero Carlos Miguel, acción por la cual el defensor platense fue amonestado. De inmediato, el guardameta brasileño reaccionó contra el futbolista de Estudiantes y también recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro venezolano.

Luego de esa secuencia hubo otros cuestionamientos por parte del conjunto argentino vinculado al manejo del reloj. En ocasiones Carlos Miguel permaneció tendido en el césped para recibir asistencia médica, lo que detuvo las acciones por un prolongado período en el cierre del primer tiempo.

Al momento de señalar el tiempo adicional antes del descanso, Valenzuela otorgó una cantidad de minutos que desde el sector platense consideraron inferior al tiempo neto perdido por la atención al arquero.

La designación de Valenzuela para este encuentro decisivo en el Centenario contaba con un amplio respaldo internacional, ya que el colegiado integró las nóminas arbitrales de las Copas del Mundo de Qatar 2022 y Estados Unidos 2026. No obstante, sus antecedentes recientes en competiciones de Conmebol también registraban episodios discutidos, como su labor en la fase de grupos de esta misma edición durante el empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro.

En cuanto al historial estadístico previo a la final en Montevideo, los números reflejaban registros favorables para ambos finalistas bajo su conducción: Palmeiras había obtenido cinco victorias en seis presentaciones dirigidas por el venezolano, mientras que Estudiantes apenas contabilizaba una derrota en cinco partidos arbitrados por Valenzuela.