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UNA DE LAS SORPRESAS DE LA CHAMPIONS LEAGUE GANÓ 9-1 COMO VISITANTE EN FRANCIA

El Como, con Nico Paz de titular, humilló al Lens

El conjunto italiano sumó su tercer triunfo en lo que es su primera participación en la UEFA Champions League y se ubica cuarto en la tabla
Nicolás paz convirtió el tercero en la goleada de su equipo ante Lens

Por Redacción

El equipo que viene siendo desde su regreso a la Serie A la sensación en el fútbol italiano, sigue dando que hablar, pero ahora en el plano continental, donde vapuleó 9-1 como visitante al Lens de Francia con goles de Anastasios Douvikas en tres oportunidades, Nicolás Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Martin Baturina, Mattia Liberali y Matteo Papaccioli, mientras que Ruben Aguilar decoró el resultado para los franceses.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, sumó su tercer triunfo en el torneo más prestigioso a nivel europeo y el segundo de forma consecutiva, tras haber goleado al Manchester United la fecha pasada 4-1. De esta manera, se ubica cuarto en la fase de liga con nueve unidades y hoy por hoy se estaría clasificando de manera directa a los octavos de final.

Quien no pudo sostener la racha triunfal fue Liverpool, que fue sorprendido como visitante por el Fenerbahçe que le ganó 3-2 y lo dejó sin invicto, con goles de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi, mientras que para los ingleses se anotaron en el marcador Trey Nyoni y Alexander Isak.

Por su parte, Porto logró sus primeros tres puntos en la competencia, imponiéndose con autoridad ante Napoli por 4-1, con goles de Jan Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior y Samu Aghehowa, de penal. Para los napolitanos, había empatado transitoriamente el escocés Scott McTominay. Los italianos, en consecuencia, en estos momentos se estarían quedando fuera de la clasificación y ganaron sólo uno de sus cuatro enfrentamientos disputados.

Otro de los choques de la cuarta fecha de la fase de liga, fue el que protagonizaron el Viking de Noruega y el Sabahde Azerbaiyán, donde los escandinavos se impusieron como locales 4-1 con el aporte goleador de Erik Botheim en dos oportunidades, Zlatko Tripić y Henrik Falchener para los locales y Patrick Mbina para la visita. Con este alegría, el dueño de casa logró su primer triunfo en la Champions League, luego de lo que fue el empate 3-3 en suelo noruego ante el poderoso Bayern Munich.

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