El Como, con Nico Paz de titular, humilló al Lens

El equipo que viene siendo desde su regreso a la Serie A la sensación en el fútbol italiano, sigue dando que hablar, pero ahora en el plano continental, donde vapuleó 9-1 como visitante al Lens de Francia con goles de Anastasios Douvikas en tres oportunidades, Nicolás Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Martin Baturina, Mattia Liberali y Matteo Papaccioli, mientras que Ruben Aguilar decoró el resultado para los franceses.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, sumó su tercer triunfo en el torneo más prestigioso a nivel europeo y el segundo de forma consecutiva, tras haber goleado al Manchester United la fecha pasada 4-1. De esta manera, se ubica cuarto en la fase de liga con nueve unidades y hoy por hoy se estaría clasificando de manera directa a los octavos de final.

Quien no pudo sostener la racha triunfal fue Liverpool, que fue sorprendido como visitante por el Fenerbahçe que le ganó 3-2 y lo dejó sin invicto, con goles de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi, mientras que para los ingleses se anotaron en el marcador Trey Nyoni y Alexander Isak.

Por su parte, Porto logró sus primeros tres puntos en la competencia, imponiéndose con autoridad ante Napoli por 4-1, con goles de Jan Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior y Samu Aghehowa, de penal. Para los napolitanos, había empatado transitoriamente el escocés Scott McTominay. Los italianos, en consecuencia, en estos momentos se estarían quedando fuera de la clasificación y ganaron sólo uno de sus cuatro enfrentamientos disputados.

Otro de los choques de la cuarta fecha de la fase de liga, fue el que protagonizaron el Viking de Noruega y el Sabahde Azerbaiyán, donde los escandinavos se impusieron como locales 4-1 con el aporte goleador de Erik Botheim en dos oportunidades, Zlatko Tripić y Henrik Falchener para los locales y Patrick Mbina para la visita. Con este alegría, el dueño de casa logró su primer triunfo en la Champions League, luego de lo que fue el empate 3-3 en suelo noruego ante el poderoso Bayern Munich.