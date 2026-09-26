El consuelo del Sub 19: la medalla de plata

La selección Sub-19 se quedó con la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos, tras perder 5 a 4 por penales ante Paraguay. Luego de finalizar sin goles el encuentro que se desarrolló en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo dirigido por Diego Placente no pudo imponerse en los penales, ya que el mediocampista Leandro Olima (Atlético Tucumán) falló el suyo.

El conjunto argentino dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas.

Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.

En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.

El juvenil de Estudiantes, Franco Domínguez Ávila, que tuvo una destacada actuación en el certamen, marcando dos goles, fue titular en la final y disputó los 90 minutos. En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Olima envió su ejecución por encima del travesaño.

En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, y último selló el definitivo 5 a 4.

EL BRONCE FUE PARA PERÚ

En tanto que la selección de Perú se subió al podio. Logró quedarse con la medalla de bronce después de 32 años de espera, tras ganarle a Chile por 2-1.

El juvenil del Pincha Franco Domínguez Ávila, cerró una gran competencia